石川県能登地方での記録的な大雨の影響で、JR七尾線は大雨のため、始発から午後6時ごろまで列車の運転を取りやめます。のと鉄道は全線で終日運転を取りやめます。並行する国道249号で陥没が発生したため、バスによる代行輸送も行わないとしています。