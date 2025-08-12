6月5日のロッテ戦で右手首に死球を受け「右尺骨茎状突起不全骨折」と診断されていた巨人・浅野が12日、3軍戦の日大戦で実戦復帰。6回の守備から退いた20歳は「しっかり振れてましたし、全然違和感なく試合に出れた」振り返った。「1番・右翼」で出場し、5回1死二塁の第3打席では左越え2ラン。「変化球にもしっかりタイミングあって振れてましたし、真っすぐも1発で仕留めれたんで、そこは良かった」と話した。