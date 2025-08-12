プラスワン株式会社は、静岡県発の飲料メーカー･木村飲料株式会社と共同開発した炭酸飲料「ポッピンサイダー」のサンリオキャラクターズとのコラボ第4弾として「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」(500ml、全6種、各税込108円)を全国のDAISOで発売している。8月11日より、各店舗の入荷状況に応じて順次販売を開始している。〈サンリオキャラクターデザインの全6フレーバー展開〉◆「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」500m