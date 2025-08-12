◇MLB エンゼルス 7-4 ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)エンゼルスがドジャースとのカード初戦を制し、今季対ドジャースに4戦全勝としています。初回、1番のザカリー・ネト選手が山本由伸投手の初球をとらえ、先制アーチ。この回2点を奪います。5回にはマイク・トラウト選手のタイムリーなど、山本投手から6得点を奪い5回途中でノックアウト。8回には大谷翔平選手が古巣ファンの目の前で42号ソロを打たれるなど、2