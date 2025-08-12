「フィギュアスケート・サマーカップ」（１２日、木下カンセーアイスアリーナ）ジュニア男子フリーが行われ、世界ジュニア王者でＳＰ首位発進の中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、１３５・０５点。合計２１６・７９点で２位となり「悔しいっていうよりか、自分にむかついています」と振り返った。冒頭の４回転サルコー、続く４回転トーループは成功したが、トリプルアクセルは着氷が乱れた。その後もミスが重なり、これま