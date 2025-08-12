トキエアと東日本高速道路（NEXCO東日本）は、ドラ割「トキエアセットプラン」の販売を10月1日から拡充する。通常のドラ割と比べて割引率の高いプラン。「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす×トキエアセットプラン」「新潟観光ドライブパス×トキエアセットプラン」の2種類を販売している。いずれも3連休・お盆・年末年始など利用除外日あり。北海道内の高速道路全線が乗り放題となる「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす×トキエアセ