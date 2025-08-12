◇インターリーグナショナルズ4―7ロイヤルズ（2025年8月11日カンザスシティ）ナショナルズの小笠原慎之介投手がメジャー6度目の登板。2/3回を投げて無安打無失点、1奪三振1四球だった。防御率は6・43。小笠原は4―6の8回2死一、二塁の場面で5番手でマウンドへ。最初の打者に四球を与えて満塁とし、ヤストレムスキーの左犠飛で1点を失った。続く昨季首位打者のウィットをシンカーで空振り三振に仕留めてマウンドを降