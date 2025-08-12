プロ野球楽天の元監督で野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2025年8月11日にユーチューブを更新し、大谷翔平選手（31）に苦言を呈したロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）を称賛した。ロバーツ監督、盗塁失敗は「彼の決断」、「いい野球とは言えない」苦言も ドジャースは、11日（日本時間）にドジャー・スタジアムでトロント・ブルージェイズと対戦し、大谷は「1番・DH」でスタメン出場した。 試合はドジャー