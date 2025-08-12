「エンゼルス７−４ドジャース」（１１日、アナハイム）ドジャースは終盤の追い上げが及ばず敗れた。先発の山本由伸投手は４回２／３を６安打、メジャー自己ワースト６失点ＫＯ。与四死球６もメジャー自己ワーストの乱調で、８敗目（１０勝）を喫した。山本は初回先頭のネトに初球を先頭打者被弾。１死後に２四球とピンチを招き、この回２点を先制された。その後は立ち直ったかに見えたが、五回には２四死球に４安打を集中