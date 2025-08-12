ステージでパフォーマンスを披露するテイラー・スウィフト＝２０２３年３月、米アリゾナ州グレンデール/Kevin Winter/Getty Images/TAS Rights Mana（ＣＮＮ）米人気歌手のテイラー・スウィフトは１２日、通算１２作目となるオリジナルアルバム「ＴｈｅＬｉｆｅｏｆａＳｈｏｗｇｉｒｌ」を発表した。グラミー賞受賞経験を持つスウィフトのサプライズ発表は、公式サイトに設置されたカウントダウン時計が米東部時間午前０時