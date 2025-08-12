女優の影山優佳（24歳）が、8月11日にテレビ朝日の公式YouTubeで公開された「激レアさんを連れてきた。」未公開トークに出演。サッカー界の“激レア”トピックについて話し、アルコ＆ピースの平子祐希から「ブチ込んできたな！」という声が上がった。サッカー日本代表の関連番組に出演している影山優佳が番組のゲストとして登場。弘中綾香アナから「どうですか？ サッカーで何か最近激レアなトピックスとかってありますか？」と話