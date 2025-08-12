サッカーＪ１横浜ＦＭは１２日、ＦＷエウベルがＪ１鹿島に完全移籍することが決まったことを発表した。クラブを通して、「約４年半、横浜Ｆ・マリノスでプレーし、このような状況でチームを離れるのは、非常に心苦しく思います。私が在籍した期間で幸せな瞬間がたくさんありました。このクラブでタイトルを勝ち獲れたときは、心から幸せな気持ちでした。私は鹿島へ移籍しますが、横浜Ｆ・マリノスの幸運と成功を祈っています。