台風11号は、今日12日夜〜明日13日朝にかけて、石垣島など先島諸島に接近。この台風が太平洋高気圧を強めるため、13日からのお盆休みは九州〜関東で再び最高気温35℃以上の猛暑日が続出となるでしょう。大雨の復旧作業など、熱中症に厳重な警戒が必要です。台風11号12日夜〜13日に先島諸島に接近台風11号(ポードル)は、12日正午現在、沖縄の南を1時間に25キロの速さで西へ進んでいます。中心気圧は980hPa、中心付近の最大風速は3