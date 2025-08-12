18人に告白されたことがあり、今回の旅でも女子人気を集めているボディビル男子・いおう。2日目、特別デート権をかけた男子対決で鍛え上げた体を披露すると、「素敵な筋肉！」「ズームしといて」など、ひなを中心に女子メンバーを沸かせた。【映像】日本イチに輝いたイケメン高校生ボディビルダーの体（複数カット）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。11日は夏休み編2025第3