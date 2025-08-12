タレント伊集院光（57）が11日深夜放送のTBSラジオ「伊集院光月曜JUNK深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。暴力行為をめぐって広陵（広島）が10日、第107回全国高校野球選手権大会の出場を辞退した件について私見を述べた。冒頭トークで広陵の暴力問題を取り上げた。「甲子園。いろんな人のいろんな立場とかさ、立場じゃなくてもさ、その人の趣向好みみたいなもんでさ、見方って変わるから、とりあえずは伊集院光はめちゃ