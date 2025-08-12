マジシャンKiLaが12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。9月12日に公開される映画「ブラック・ショーマン」に出演することを明かした。最初のCM明け、KiLaは羽織っていたジャケットの前をはだけて、着ていたTシャツの胸に書いてあった「BLACK SHOWMAN」の文字を見せ「そう、監修しましたんで」と、同作のマジック監修を手掛けたことをアピールした。MCハライチ澤部佑が「もう、主演のツラしてるじゃな