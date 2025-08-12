アゲなスズキ「エブリイ」！2025年7月26日より、AICHI SKY EXPO （愛知県国際展示場）にて「オートメッセin 愛知」が開催され、会場にはさまざまなカスタムカーが並びました。なかでも、カスタムパーツメーカーのREIZ（ライツ）が、スズキ「エブリイ」をベースに、「ジムニー」風のフルバンパーを装着したカスタムカーが実車展示され、注目を集めていました。軽バンSUVなエブリイ！【画像】超カッコイイ！ スズキ「“軽”バン