確かに小さい子の方がかわいらしいけどきっかけは母の一言。小6で不登校になった娘に「犬、飼おうか」／おはよう、サンテ不登校の私を救った愛犬との日々（1）愛犬・サンテと過ごした日々が、私に生きる勇気と気づきをくれた--。心に深い傷を負い、不登校になってしまった小学6年生のロンズさん。母の「犬、飼おうか」という一言から、一匹のトイプードルと出会います。子犬は「サンテ」と名付けられ、ともに成長していく中で