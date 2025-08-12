女優の吉川愛（25）が12日に都内で行われた「映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』大ヒット記念 新ジュラ夏祭り」に出席。涼しげな浴衣姿を披露した。夏らしいイメージの白を基調にした浴衣姿で登場。吉川は、テレサ・デルガドの日本語吹き替え版の声優を担当した。 もし、同作に実写版で出演するなら「私…(恐竜に)食べられたい！」と大胆発言。出演する機会は限られているので「中盤までは生き延びていたいんですけ