左肘じん帯損傷から1軍復帰を目指して調整中の巨人・岡本和真内野手（29）が12日、イースタン・リーグ楽天戦（ジャイアンツタウン）に「4番・三塁」で出場。3日の2軍戦で実戦復帰後、初めて守備に就いた。4回の守備では鋭い打球に体を張って前に落とし、素早い処理でアウトにする好プレーを見せた。初回2死一塁の第1打席では1ストライクから楽天・早川の142キロ直球を捉え中前打。復帰へ向け、順調な回復を見せている。