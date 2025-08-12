岩政大樹監督との契約解除を発表したＪ２北海道コンサドーレ札幌は、一夜明けてきょう12日、クラブトップの石水創代表取締役社長が取材に応じ、監督解任劇の舞台裏を語った。石水創 社長Q.岩政監督解任の経緯「ここまで終わって１１位、勝ち点３４という結果。それから戦術的な部分で岩政監督が当初掲げていたミシャサッカーの承継と前進。そして攻守において相手を圧倒するという攻撃的なサッカーが表現されな