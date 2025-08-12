日本体操協会が１２日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで会見を行い、世界選手権（１０月１９〜２５日、ジャカルタ）に臨む男女日本代表のユニホームを発表した。男子は赤と青の２色展開で、テーマは躍動感あふれる演技をする選手をイメージした「伝統」と、演技中のアクロバティックさと華麗さを表現した「稲妻」。昨夏のパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は「デザインが明るくて自分好み。躍動感ある演技をして