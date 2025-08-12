ＷＤＩ [東証Ｓ] が8月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比43.4％減の1.6億円に落ち込み、通期計画の9億円に対する進捗率は18.2％にとどまり、5年平均の33.8％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.8％→3.1％に改善した。 株探ニュース