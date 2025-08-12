女子プロゴルフツアーのＮＥＣ軽井沢７２（１５〜１７日、長野・軽井沢７２ゴルフ北Ｃ）の大会事務局は１２日、ツアー１２勝で２０２１年大会覇者の小祝さくら（ニトリ）が欠場すると発表した。海外メジャーのＡＩＧ全英女子オープン、北海道ｍｅｉｊｉカップと３週連続の欠場となった。小祝は今季初優勝を挙げた７月の明治安田レディス翌週の大東建託・いい部屋ネットレディス第２ラウンド途中で、左手首痛を理由に１７年のプ