今日12日の道内は高気圧の圏内ですが、大気の状態が不安定なため、道東の山沿いなど一部でにわか雨となっています。明日13日(水)以降は晴れ間の出る日もありますが、15日(金)頃からは道内でも雨の降る所があるでしょう。また、気温はお盆時期も、お盆を過ぎても平年より高めで、ムシムシした残暑となりそうです。15日(金)頃や17日(日)以降は広く雨具の出番に13日(水)の道内は高気圧の圏内で、日中を中心に広く晴れる見込みです。14