◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦尽誠学園―東大阪大柏原（１２日・甲子園）７日目の第３試合は５回を終えて尽誠学園３―０東大阪大柏原。尽誠学園（香川）が５回２死一、二塁から２番・木下立晴外野手（３年）の左前適時打で先制。さらに２死満塁から４番・広瀬賢汰投手（３年）が左翼への２点適時打で追加点を奪い３点をリードして後半戦に入った。１２時４６分に始まった試合は、約１時間で５回終了