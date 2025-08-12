新潟交通 [東証Ｓ] が8月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比13.4％増の3.3億円に伸び、通期計画の12億円に対する進捗率は27.5％となり、5年平均の23.4％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.1％→8.5％に改善した。 株探ニュース