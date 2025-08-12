中層 高積雲【尾流雲】 尾流雲［びりゅううん］ virga vir別名［尾曳雲］ 遭遇チャンス：★★★ 高積雲の尾流雲はとくに美しい 高積雲は降水を伴うことがあります。といっても、落下途中ですべて蒸発してしまうため、地表に届くことはありません。しかし、はっきりと白い尾をひいて見えるものが多く、見応えは抜群です。 房状雲や穴あき雲は氷晶からなる尾流雲を伴います。これらの尾流雲は、元の高積雲が消えた