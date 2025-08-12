◇MLB エンゼルス7−4ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が古巣・エンゼルスとの一戦で3試合連続となる42号を放ちました。7点ビハインドの8回、劣勢の中、ライト滞空時間の長い一発。敵地ながら打席毎に大歓声が送られた大谷選手が古巣本拠地をわかせる3試合連続の42号となりました。これで大谷選手は8月に入り全10試合で安打を放っており、連続安打記録を10に伸ばしています。またナ・リー