福岡市西区で4日、駐車場を走行中の車が方向転換後に急加速して信号機の柱へ衝突した。柱は大きく揺れ、車の前部は折れ曲がったが、けが人はなかった。アクセルとブレーキの踏み間違いの可能性があるという。一方、埼玉・日高市では1日、“ふらつき走行”のレンタカーが縁石に乗り上げ、タイヤが破裂した。信号機の柱にぶつかり車のフロントは‟くの字”に4日午前10時過ぎ、福岡市西区で車が信号機の柱に激突する瞬間をカメラ