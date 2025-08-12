Photo: はらいさん 信じられる？ これ、iPhoneなんだぜ？数年に1度の大型アップデートとなるiOS 26が、この秋いよいよ一般公開されます。ガラスのような質感が特徴のLiquid Glass（リキッドグラス）は、各Apple（アップル）製品のOSに採用される新しいデザインのことで、これまでの見た目とはかなり印象が変わります。今回Appleから特別にiOS 26のパブリックベータ版を試す機会を頂いたため