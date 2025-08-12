豪中銀政策金利3.85％から3.60％に引き下げ、インフレは22年のピークから大幅に低下 基調的インフレ率が2-3％の中間点に向けて引き続き低下、労働市場の状況が予想通り若干緩和している インフレ率は22年のピークから大幅に低下、今後の政策決定は今後発表されるデータ次第 今年のGDP成長率見通しを従来の2.1％から1.7％に若干引き下げ、27年12月まで失業率が4.3％で推移すると予想 トリム平均インフレ