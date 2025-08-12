金利上昇によって総需要と潜在供給のバランスが改善し、インフレ率は2022年のピーク以降、大幅に低下。 ４－６月期の調整済み平均インフレ率は2.7%に低下し、５月の予測とほぼ一致。 ８月の最新のスタッフ予測によると、政策金利が段階的な緩和経路をたどるとの想定のもと、基調的インフレ率は２－３％のレンジの中央値付近に向けて低下し続けると予想。