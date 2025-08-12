世界経済の不確実性は依然として高い。 米国の関税措置の範囲と規模、および他国の政策対応についてはやや明確になってきており、より極端な結果は回避される可能性が高いことが示唆されている。 しかしながら、貿易政策の動向は依然として世界経済活動に悪影響を及ぼすと予想され、家計や企業が見通しの明確化がさらに進むまで支出を先送りするリスクは依然として残る。 ５月と同様、予測では、これらの影響がオーストラ