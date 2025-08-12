パーソナルトレーニングworkout base BIGTHでは低負荷・短時間で効果が期待できる「血流制限トレーニング」が、子ども向けに広がりを見せていることを受け、2025年8月23日(土)・24日(日)『ゲーム・猫背・やる気なし？夏休み明けに差がつく体チェック』イベントを実施します。 workout base BIGTH『ゲーム・猫背・やる気なし？夏休み明けに差がつく体チェック』イベント 開催日： 2025年8月23日(土)・24日(日)