川西倉庫 [東証Ｓ] が8月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比7.6％減の3億円に減ったが、4-9月期(上期)計画の5.6億円に対する進捗率は54.3％となり、5年平均の55.4％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.7％→4.3％に悪化した。 株探ニュース