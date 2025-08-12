タンスのゲンは、さまざまなシーンに合わせて「ワイド」「セパレート」「スタッキング」のスタイルを使い分けられる「3WAYツインテーブル」の販売を、公式オンラインショップと「タンスのゲン楽天市場店」で8月8日に開始した。カラーは、モルタルブラック、モルタルホワイトの2色を用意している。価格は2台セットで1万1999円。期間限定の新発売記念価格は2台セットで9999円（公式オンラインショップは9月1日9時59分、タンスのゲ