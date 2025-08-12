ＩＮＰＥＸが大幅に５日続伸。８日取引終了後、２５年１２月期連結業績予想の増額修正と自社株買いなどを発表したことが好感された。今１２月期の連結純利益は従来予想の３０００億円から３７００億円（前期比１３．４％減）へ上方修正した。原油価格が上昇するなか、想定価格を引き上げたことなどが寄与する。今期配当も従来予想より１０円上乗せし年１００円（前期比１４円増）とする。更に、５０００万株（自己株式を除く発行