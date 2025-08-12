午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０７２、値下がり銘柄数は４８５、変わらずは６２銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に鉱業、銀行、情報・通信、証券・商品、輸送用機器、サービスなど。値下がりは水産・農林、パルプ・紙、陸運。 出所：MINKABU PRESS