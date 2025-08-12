極東貿易は５連騰している。同社は前週末８日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表した。売上高が前年同期比５３．０％増の１６０億４１００万円、営業利益が同３．４倍の７億３４００万円となったことを評価する買いが集まっている。 ４～６月期は前期にグループ化した三幸商会及びウエルストンが業績に寄与したことに加え、産業設備関連部門などが好調。同部門では海外プ