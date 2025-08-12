アメリカの飛行場で航空機同士が衝突し、双方が炎上しました。激しく舞い上がる黒煙。救助のためか、人々が駆け寄る様子も捉えられています。AP通信によりますと、西部モンタナ州で11日、着陸しようとしていた小型機が駐機していた別の航空機に衝突しました。着陸しようとしていた小型機には、パイロット1人と3人の乗客が乗っていて、全員が自力で脱出したものの、乗客2人がけがをしたということです。当局は予備調査の結果として