きょう昼前、京都の貴船神社近くの料理旅館で川床が崩れ、男女6人が一時、川に投げ出されました。全員、命に別状はないということです。午前11時ごろ、京都市左京区の貴船神社の近くにある料理旅館「仲よし」で、「男女が川に取り残されていて、流されそうだ」と消防に通報がありました。消防によりますと、店の川床が崩れ、客の男女6人が川に投げ出されました。5人は自力で川から上がりましたが、70代の女性が取り残され、従業員