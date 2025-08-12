アメリカ・ペンシルベニア州にある鉄鋼大手USスチールの工場で11日、爆発があり、2人が死亡、少なくとも10人のケガ人が出ています。アメリカメディアによりますと、爆発があったのはペンシルベニア州ピッツバーグ近郊にあるUSスチールのクレアトン・コークス工場です。11日午前11時頃に発生した爆発事故で、これまでに2人が死亡し、少なくとも10人のケガ人が出ているということです。がれきの下敷きになっている人もいるとみられ、