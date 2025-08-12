きょう未明、福島県会津若松市のパチンコ店に拳銃のようなものを持った男が押し入り、現金1000万円以上を奪う強盗事件がありました。男は現在も逃走中です。記者「事件のあった現場です。男は従業員に拳銃のようなものをつきつけ、金を奪い取り、現在も逃走を続けています」事件があったのは、福島県会津若松市のパチンコ店です。警察によりますと、きょう午前2時過ぎ、男が店内に押し入り、20代の男性店員を拳銃のようなもので脅