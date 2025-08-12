FRUITS ZIPPERの公式TikTokが更新。メンバーの真中まなとピンク・レディー未唯とのダンス動画を投稿した。 【動画】ピンク・レディーの「渚のシンドバッド」を未唯mieと一緒に楽しそうに踊るFRUITS ZIPPERの真中まな ■真中まな＆アイドルの大先輩・未唯mieと大ヒット曲をコラボ 8月11日に放送された『昭和平成令和 日本人を支えた80年80曲』（日本テレビ）。同番組で真中は、1977年に大ヒットしたピンク・レ