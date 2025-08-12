¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¤Î¤ó¤¬¡¢8·î10Æü¡¢¥¢¥áー¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£8·î8Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSTRAWBERRY FIELDS SHANG HAI¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡× ¤Î¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡ÖStrawberry¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ ¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤ä¡¢¥®¥¿ー¤ò¤«¤­ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯²Î¤¦»Ñ¡¢Î¾¼ê¤ò