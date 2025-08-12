ヒガシマル [福証] が8月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終損益は3700万円の赤字(前年同期は1億0100万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.5％→0.0％に悪化した。 株探ニュース