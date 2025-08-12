長崎などを舞台にした映画「遠い山なみの光」の公開を前に長崎市で俳優の広瀬すずさんと吉田羊さんによる原作の朗読会が開かれました。 （俳優 広瀬 すずさん） 「私は下の景色の方を手で指した。あの辺はみんな原爆でめちゃくちゃになったのよ」 長崎市の活水女子大学を訪れたのは俳優の広瀬すずさん、吉田羊さん、石川慶監督です。 映画「遠い山なみの光」に出演する広瀬さんと吉田さんはノーベル