広島市の交差点で赤信号を無視して進入したバイクが乗用車と衝突し、運転手にケガをさせたとして、バイクを運転していた少年が逮捕されました。危険運転致傷の疑いで逮捕されたのは、広島市東区の少年（17）です。警察によると少年は今月1日、広島市安佐南区八木1丁目の国道54号で、赤信号を無視してバイクを運転し交差点に進入。信号に従い右折した乗用車と衝突し、ケガをさせた疑いです。この事故で、乗用車を運転していた男性（