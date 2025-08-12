◇第107回全国高校野球選手権2回戦東大阪大柏原―尽誠学園（2025年8月12日甲子園）尽誠学園（香川）の広瀬賢汰投手（3年）が1―0の5回2死満塁で貴重な2点打を左前に放った。「4番・投手」で先発出場し、貴重な追加点を挙げた。香川大会では16打数6安打で打率・375。打点5はチームトップで、得点圏打率は10割を誇る。この試合も最初の得点機で見事に結果を出した。